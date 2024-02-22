Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Бускетс не смог доиграть матч

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино назвал причину замены полузащитника Серхио Бускетса в концовке встречи против «Реал Солт-Лейк».

«Не думаю, что у Серхио возникнут серьезные проблемы. Он начал испытывать дискомфорт по ходу второй половины матча, поэтому мы решили его заменить, чтобы не рисковать», - передает слова главного тренера команды пресс-служба МЛС.

Напомним, что поединок первого тура завершился уверенной победой «Интер Майами» со счетом 2:0. Голами отметились Тейлор и Гомес.

Бускетс присоединился к команде летом прошлого года на правах свободного агента.