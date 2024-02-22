Мартино рассказал, как чувствует себя Месси

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино оценил состояние нападающего Лионеля Месси после матча первого тура МЛС против «Реал Солт-Лейк».

«Месси? У Лео все хорошо, он мотивирован. Это делает нас всех счастливыми. Физически у него все в порядке», - передает слова аргентинского тренера пресс-служба МЛС.

Напомним, что поединок завершился уверенной победой «Интер Майами» со счетом 2:0. В активе Месси результативная передача.

Лионель присоединился к команде из Флориды летом 2023 года. 36-летний аргентинский форвард подписал с американским клубом контракт до конца 2025 года.