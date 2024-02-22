Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Мартино рассказал, как чувствует себя Месси

22 Февраля 2024 • 09:05 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино оценил состояние нападающего Лионеля Месси после матча первого тура МЛС против «Реал Солт-Лейк».

«Месси? У Лео все хорошо, он мотивирован. Это делает нас всех счастливыми. Физически у него все в порядке», - передает слова аргентинского тренера пресс-служба МЛС.

Напомним, что поединок завершился уверенной победой «Интер Майами» со счетом 2:0. В активе Месси результативная передача.

Лионель присоединился к команде из Флориды летом 2023 года. 36-летний аргентинский форвард подписал с американским клубом контракт до конца 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира «Бавария» поставила ультиматум Тухелю «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса Четыре важных футболиста «Барселоны» не смогут сыграть с «Наполи» «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Реал» подписал Мбаппе
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Интер Майами Интер Майами
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
2
0
1.56 4.30 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
09:11 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Бускетс не смог доиграть матч
09:05 · США. МЛС
Мартино рассказал, как чувствует себя Месси
08:26 · США. МЛС
Луис Суарес прокомментировал дебютный матч в МЛС
08:21 · США. МЛС
Тренер оценил игру Месси в первом матче сезона
21 Февраля
20:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продолжает платить Месси 2
15:38 · Италия. Серия А
Жиру хочет переехать в МЛС слухи
11:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин сделал выбор между Роналду и Месси 1
09:30 · США. МЛС
В Аргентине выбрали лучшего между Месси и Марадоной
20 Февраля
09:00 · США. МЛС
МЛС ищет звёздного футболиста, способного сравниться с Месси
19 Февраля
09:14 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев не захотел переходить в клуб из МЛС
08:55 · Испания. Ла Лига
Месси высказался о восходящей звезде «Барселоны» Ямале
18 Февраля
16:28 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны»
17 Февраля
21:52 · США. МЛС
​Роналду обошёл Месси по голам без пенальти
17:27 · США. МЛС
«Роналду волнуют только голы»: Руни сравнил Криштиану и Месси
09:30 · США. МЛС
В «Интер Майами» сообщили хорошую новость о Месси
Все новости
Рекомендуем