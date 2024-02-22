Луис Суарес прокомментировал дебютный матч в МЛС

Новичок «Интер Майами», звездный центрфорвард Луис Суарес прокомментировал свою игру в матче первого тура МЛС против «Реал Солт-Лейк». Команда из Флориды победила со счетом 2:0, в активе уругвайца результативная передача.

«Я знал, что в МЛС будет серьезная конкуренция. «Интер Майами» считается одним из фаворитов нового сезона. Против нашей команды все будут выкладываться по максимуму», - передает слова уругвайца Goal.com.

37-летний бомбардир перебрался в американский коллектив в январе нынешнего года на правах свободного агента. До этого он выступал за бразильский «Гремио».