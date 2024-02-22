Тренер оценил игру Месси в первом матче сезона

В первом туре МЛС «Интер Майами» на домашнем стадионе победил «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:0. Наставник команды Херардо Мартино прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в прошедшей встрече.

«Лео чувствовал себя свободным на поле. В нем есть что-то такое, чего нет в других футболистах. Месси принимает мяч далеко от чужих ворот и дает ощущение, что это может вылиться в голевой момент», - цитирует аргентинского специалиста пресс-служба МЛС.

Напомним, что в прошедшей встрече 36-летний нападающий отметился результативным пасом. Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.