Месси и Суарес помогли «Интер Майами» начать сезон с уверенной победы

В стартовом туре МЛС состоялся поединок между «Интер Майами», за который играют Лионель Месси и другие экс-звезды «Барселоны», и «Реал Солт-Лейк».
Подопечные Херардо Мартино отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0. Голами отметились Роберт Тейлор и Диего Гомес. В активе Месси и Луиса Суареса по результативной передаче на одноклубников.
|(1:0) Тейлор Роберт39'
|(2:0) Гомес Диего83'
Коллендер Дрейк•Йедлин Деандре•Авилес Томас 77' (Аллен Ноа ( 77' ) •Кривцов Сергей•Альба Жорди•Грессель Юлиан 77' (Мота Жеан ( 77' ) •Бускетс Серхио 85' (Сандерленд Лоусон ( 85' ) •Гомес Диего 68' •Месси Лионель•Суарес Луис 90' (Кампана Леонардо ( 90' ) •Тейлор Роберт 77' (Руис Давид ( 77' )
Макмат Зак•Emeka Eneli•Глэд Джастин•Вера Брайан•Броди Эндрю•Охеда Брайан•Nelson Palacio 66' (Джулио Андерсон ( 66' ) •Луна Диего 73' (Noel Caliskan ( 73' ) •Руис Пабло 15' •Carlos Gomez 66' (Барахас Фидель ( 66' ) •Аранго Кристиан 86' (Дэвис Боде ( 86' )
Сегодня. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум " .
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