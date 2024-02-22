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США. МЛС

Месси и Суарес помогли «Интер Майами» начать сезон с уверенной победы

22 Февраля 2024 • 08:15 Комментировать
Интер Майами
2:0
Реал Солт-Лейк

В стартовом туре МЛС состоялся поединок между «Интер Майами», за который играют Лионель Месси и другие экс-звезды «Барселоны», и «Реал Солт-Лейк».

Подопечные Херардо Мартино отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0. Голами отметились Роберт Тейлор и Диего Гомес. В активе Месси и Луиса Суареса по результативной передаче на одноклубников.

Интер Майами2:0Реал Солт-Лейк
(1:0) Тейлор Роберт39'  
(2:0) Гомес Диего83'  
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреАвилес Томас   77' (Аллен Ноа (   77' ) Кривцов СергейАльба ЖордиГрессель Юлиан   77' (Мота Жеан (   77' ) Бускетс Серхио   85' (Сандерленд Лоусон (   85' ) Гомес Диего   68' Месси ЛионельСуарес Луис   90' (Кампана Леонардо (   90' ) Тейлор Роберт   77' (Руис Давид (   77' )
Запасные: Боргелин ШанидерСэйлор РайанБотрайт ИсраэльДос Сантос Карлос
Макмат ЗакEmeka EneliГлэд ДжастинВера БрайанБроди ЭндрюОхеда БрайанNelson Palacio   66' (Джулио Андерсон (   66' ) Луна Диего   73' (Noel Caliskan (   73' ) Руис Пабло   15' Carlos Gomez   66' (Барахас Фидель (   66' ) Аранго Кристиан   86' (Дэвис Боде (   86' )
Запасные: Gavin BeaversЧанг МайкельОвьедо БрайанСильва МарселоХолт Эрик
Сегодня. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум " .
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Лионель Месси Реал Солт-Лейк Интер Майами ещё теги

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