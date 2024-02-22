Месси и Суарес помогли «Интер Майами» начать сезон с уверенной победы

В стартовом туре МЛС состоялся поединок между «Интер Майами», за который играют Лионель Месси и другие экс-звезды «Барселоны», и «Реал Солт-Лейк».

Подопечные Херардо Мартино отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0. Голами отметились Роберт Тейлор и Диего Гомес. В активе Месси и Луиса Суареса по результативной передаче на одноклубников.