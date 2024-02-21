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США. МЛС

В Аргентине выбрали лучшего между Месси и Марадоной

21 Февраля 2024 • 09:30 Комментировать

Президент Аргентины Хавьер Милей провел сравнение между двумя легендами футбола – Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Диего был отличным игроком, подарившим нам много памятных моментов. Однако он не был лучшим. Я считаю, что Месси является величайшим футболистом в истории. Была статья о Лионеле, в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах. Лео – феномен», - цитирует президента AS.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» от France Football. С лета прошлого года 36-летний звездный нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
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