В Аргентине выбрали лучшего между Месси и Марадоной

Президент Аргентины Хавьер Милей провел сравнение между двумя легендами футбола – Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Диего был отличным игроком, подарившим нам много памятных моментов. Однако он не был лучшим. Я считаю, что Месси является величайшим футболистом в истории. Была статья о Лионеле, в которой рассказывается, почему он лучший во всех аспектах. Лео – феномен», - цитирует президента AS.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» от France Football. С лета прошлого года 36-летний звездный нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».