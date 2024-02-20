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США. МЛС

МЛС ищет звёздного футболиста, способного сравниться с Месси

20 Февраля 2024 • 09:00 Комментировать

Боссы МЛС хотят привлечь новых звезд мирового футбола для дальнейшего прогресса лиги. Как стало известно журналистам Diario AS, руководство подыскивает игрока, который будет близок по уровню к аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

Менеджеры чемпионата занялись поиском футболиста, подписание которого в МЛС вызвало бы такой же интерес, как в случае с восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Напомним, что Месси перебрался в США летом прошлого года. Лионель подписал с «Интер Майами» трудовое соглашение до конца 2025 года.

В прошлом сезоне МЛС аргентинец сыграл всего шесть матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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