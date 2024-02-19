Лионель Месси выступил с заявлением по поводу недавней истории с матчем в Гонконге, в котором он не играл. После той игры звёздный форвард «Интер Майами» столкнулся с резкой критикой.

«Я много читал и слышал о том, что произошло после матча в Гонконге. Вот почему хочу записать это видео, чтобы дать реальное объяснение и избежать лжи. Все знают, что я хочу играть в каждом матче. Я слышал, что я не сыграл из-за политики или ещё каких-то подобных вещей. Если бы это было правдой, я бы не ездил в Китай или Японию. Но я играл там много раз.

У меня всегда были близкие отношения с Китаем. Я много взаимодействовал с Китаем: интервью, товарищеские матчи, мероприятия и матчи с «Барселоной» и сборной Аргентины. Я уже говорил, что у меня было воспаление приводящей мышцы, и я не мог играть. Я почувствовал это в первой игре в Саудовской Аравии. Во второй игре я пытался сыграть, но стало ещё хуже.

Перед игрой в Гонконге я попробовал потренироваться, чтобы быть рядом со всеми собравшимися людьми. Я делал, что мог, но не смог сыграть в матче, потому что ощущал дискомфорт. Через несколько дней мне стало лучше, поэтому я вышел на поле на какое-то время в товарищеском матче в Японии, чтобы продолжить улучшаться физически. Мне нужно было потихоньку играть, чтобы вернуть себе ритм.

Я уже всё это говорил, но почувствовал, что важно повторить это после всего того, что было сказано. Я хочу передать свою любовь народу Китая. Надеюсь, мы скоро снова увидимся», - сказал Месси на видео, опубликованном на сервисе Weibo.

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