​Роналду обошёл Месси по голам без пенальти

В субботу вечером в лиге Саудовской Аравии встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». По ходу первого тайма автором забитого гола стал звёздный форвард Криштиану Роналду.

Согласно данным Messi vs Ronaldo.app, Роналду благодаря этому результативному удару обошёл Месси по забитым голам без учёта пенальти. Теперь у португальца 714 таких голов, а у аргентинца – 713.

Всего у Роналду 875 голов, а Месси – 821.

Отметим, что на следующей неделе стартует регулярный сезон МЛС. Лионель Месси, который с лета выступает за «Интер Майами», будет иметь возможность снова догнать и обойти своего извечного противника.

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