Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Роналду обошёл Месси по голам без пенальти

17 Февраля 2024 • 21:52 Комментировать

В субботу вечером в лиге Саудовской Аравии встречаются «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». По ходу первого тайма автором забитого гола стал звёздный форвард Криштиану Роналду.

Согласно данным Messi vs Ronaldo.app, Роналду благодаря этому результативному удару обошёл Месси по забитым голам без учёта пенальти. Теперь у португальца 714 таких голов, а у аргентинца – 713.

Всего у Роналду 875 голов, а Месси – 821.

Отметим, что на следующей неделе стартует регулярный сезон МЛС. Лионель Месси, который с лета выступает за «Интер Майами», будет иметь возможность снова догнать и обойти своего извечного противника.

​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
21:52 · США. МЛС
​Роналду обошёл Месси по голам без пенальти
17:27 · США. МЛС
«Роналду волнуют только голы»: Руни сравнил Криштиану и Месси
09:30 · США. МЛС
В «Интер Майами» сообщили хорошую новость о Месси
16 Февраля
12:34 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес: «Раньше никто не хотел играть за «Ливерпуль» 1
11:48 · США. МЛС
Луис Суарес назвал клуб, где завершит карьеру
11:18 · США. МЛС
Месси провалил предсезонку «Интер Майами», забив всего один гол
09:52 · США. МЛС
Месси отреагировал на ничью «Интер Майами» с клубом детства
08:20 · Россия. Премьер-лига
Овечкин назвал своего любимого футболиста - это не Роналду
15 Февраля
20:03 · Италия. Серия А
Нападающий «Аталанты» перешёл в клуб МЛС
17:31 · США. МЛС
Информации по поводу ухода Месси из «Интер Майами» пока нет
16:51 · США. МЛС
​У клуба Месси серьёзные проблемы перед стартом сезона МЛС
08:50 · США. МЛС
Роналду догнал Месси по голам без учёта пенальти - названы точные данные
14 Февраля
21:04 · Испания. Ла Лига
Клубы из Саудовской Аравии и МЛС нацелились на защитника «Реала» слухи
16:40 · США. МЛС
​Эксперты оценили шансы Месси выиграть чемпионат США
16:16 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» порадовал новостью о Месси
Все новости
Рекомендуем