«Роналду волнуют только голы»: Руни сравнил Криштиану и Месси

Известный в прошлом футболист национальной сборной Англии Уэйн Руни высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Менталитет Роналду – это голы. Его не волнует ничего другого, только голы. Это всё, чего он хочет. Глядя на Месси, мне кажется, что он хочет играть немного больше. Полагаю, именно об этом говорил Азар – он любил играть, точно так же, как и я», - слова Руни приводит talkSPORT, ссылаясь на CultureCams.

Отметим, что в начале года Уэйн Руни был уволен с должности главного тренера «Бирмингема», выступающего в Чемпионшипе.

Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср», а Лионель Месси – за «Интер Майами».