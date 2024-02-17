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США. МЛС

В «Интер Майами» сообщили хорошую новость о Месси

17 Февраля 2024 • 09:30 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси восстановился после повреждения. Об этом сообщил главный тренер команды Херардо Мартино.

«Лионель полностью восстановился. Я им очень доволен», - передает слова специалиста ESPN.

Таким образом, 36-летний аргентинец сможет помочь своей команде в матче против «Реал Солт-Лейк» в рамках первого тура МЛС. Встреча состоится в ночь с 21 на 22 февраля.

Месси пополнил ряды американского клуба летом прошлого года. В минувшем сезоне Лионель провел 14 матчей за команду из Майами, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Российский клуб интересуется Месси

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