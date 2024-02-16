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США. МЛС

Луис Суарес назвал клуб, где завершит карьеру

16 Февраля 2024 • 11:48 Комментировать

Бывший центрфорвард «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» Луис Суарес определился с местом завершения карьеры.

«Моим последним клубом в карьере будет «Интер Майами». Все мои родные и близкие знают об этом. Пока не знаю точной даты ухода, но это последний вызов. Я готов к нему», - передает слова уругвайского нападающего портал Goal.com.

Напомним, что Суарес перешел в американский клуб в начале января. Опытный голеадор подписал с «Интер Майами» краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца текущего года. В соглашение указана опция пролонгации на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Интер Майами
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