Луис Суарес назвал клуб, где завершит карьеру

Бывший центрфорвард «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны», а ныне игрок «Интер Майами» Луис Суарес определился с местом завершения карьеры.

«Моим последним клубом в карьере будет «Интер Майами». Все мои родные и близкие знают об этом. Пока не знаю точной даты ухода, но это последний вызов. Я готов к нему», - передает слова уругвайского нападающего портал Goal.com.

Напомним, что Суарес перешел в американский клуб в начале января. Опытный голеадор подписал с «Интер Майами» краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца текущего года. В соглашение указана опция пролонгации на один сезон.