Месси провалил предсезонку «Интер Майами», забив всего один гол

Нападающий Лионель Месси не блещет результативностью в товарищеских матчах «Интер Майами». 36-летний аргентинец принял участие в пяти спаррингах, в которых записал на свой счет всего один гол с 11-метровой отметки. Это он сделал во встрече с саудовским «Аль-Хилялем» (3:4).

Напомним, что вскоре стартует новый сезон МЛС. В первом поединке «Интер Майами» сыграет против «Реал Солт-Лейк» 22 февраля.

Месси пополнил ряды американского коллектива летом прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.