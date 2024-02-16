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США. МЛС

Месси отреагировал на ничью «Интер Майами» с клубом детства

16 Февраля 2024 • 09:52 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о ничейном результате в товарищеском матче против «Ньюэллс Олд Бойз». Поединок завершился со счетом 1:1.

«Очень особенный матч для закрытия предсезонной подготовки», - оставил сообщение 36-летний аргентинец в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Лионель является воспитанником академии «Ньюэллс Олд Бойз».

Месси стал игроком «Интер Майами» летом прошлого года, перейдя из французского «ПСЖ». Аргентинец подписал с американским клубом контракт до конца 2025 года. В прошлом сезоне форвард провел за команду 14 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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