Месси отреагировал на ничью «Интер Майами» с клубом детства

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о ничейном результате в товарищеском матче против «Ньюэллс Олд Бойз». Поединок завершился со счетом 1:1.

«Очень особенный матч для закрытия предсезонной подготовки», - оставил сообщение 36-летний аргентинец в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Лионель является воспитанником академии «Ньюэллс Олд Бойз».

Месси стал игроком «Интер Майами» летом прошлого года, перейдя из французского «ПСЖ». Аргентинец подписал с американским клубом контракт до конца 2025 года. В прошлом сезоне форвард провел за команду 14 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.