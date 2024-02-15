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США. МЛС

Информации по поводу ухода Месси из «Интер Майами» пока нет

15 Февраля 2024 • 17:31 Комментировать
Интер Майами
...
Реал Солт-Лейк
22.02 04:00

На следующей неделе стартует регулярный сезон МЛС. В прессе написали о том, что клуб «Интер Майами» испытывает серьёзные финансовые трудности – клубу для соответствия правилам лиги нужно найти доход или сократить зарплатную ведомость.

Ожидается, что в ближайшие дни «Интер Майами» расстанется с несколькими футболистами. При этом информации по поводу ухода из клуба Лионеля Месси пока нет. Судя по всему, расставаться со своей главной звездой «Интер Майами» не планирует.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» прошлым летом. Аргентинец подписал контракт, действующий до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами

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