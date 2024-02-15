​У клуба Месси серьёзные проблемы перед стартом сезона МЛС

«Интер Майами», за который выступает Лионель Месси и ещё несколько звёздных игроков, испытывает серьёзные трудности перед стартом нового сезона. Как сообщает The Athletic, ссылаясь на источники в МЛС, ситуация «Интер Майами» с финансами является тяжёлой. Чтобы соответствовать требованиям лиги, клубу нужно либо получить дополнительный доход, либо сократить зарплатную ведомость. Решить вопрос нужно уже в ближайшие дни, ведь сезон МЛС стартует на следующей неделе.

Ожидается, что «Интер Майами» расстанется с несколькими футболистами.

Первый матч сезона МЛС «Интер Майами» проведёт в ночь на 22 февраля – против «Реал Солт-Лейк».

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