Роналду догнал Месси по голам без учёта пенальти - названы точные данные

Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду догнал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по голам без учета пенальти. Об этом рапортует MessivsRonaldo в социальных сетях.

Во вчерашнем поединке азиатской Лиги чемпионов 39-летний португалец забил гол, который стал для него 713-м в карьере без учета пенальти. Столько же голов на счету и у 36-летнего Месси.

Напомним, что Криштиану перебрался в Саудовскую Аравию в январе прошлого года. В Европе Роналду известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Его контракт с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

Роналду тремя словами оценил победу в своём тысячном матче