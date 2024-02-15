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США. МЛС

Роналду догнал Месси по голам без учёта пенальти - названы точные данные

15 Февраля 2024 • 08:50 Комментировать

Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду догнал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по голам без учета пенальти. Об этом рапортует MessivsRonaldo в социальных сетях.

Во вчерашнем поединке азиатской Лиги чемпионов 39-летний португалец забил гол, который стал для него 713-м в карьере без учета пенальти. Столько же голов на счету и у 36-летнего Месси.

Напомним, что Криштиану перебрался в Саудовскую Аравию в январе прошлого года. В Европе Роналду известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус». Его контракт с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года.

Роналду тремя словами оценил победу в своём тысячном матче

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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