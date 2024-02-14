​Эксперты оценили шансы Месси выиграть чемпионат США

Эксперты букмекерских контор озвучили вероятность, с которой команда Месси сможет стать чемпионом США в предстоящем сезоне.

По мнению экспертов «Интер Майами» станет победителем МЛС с вероятностью приблизительно в 22,5%, главным конкурентом на чемпионский титул является «Лос-Анджелес» с вероятностью около 10%, а замыкает тройку кандидатов на чемпионство «Коламбус Крю» – приблизительно 8,5%. Шансы остальных клубов на победу в чемпионате МЛС сезона 2024 года оценены менее, чем в 5% у каждого.

Старт сезона в МЛС запланирован на 22 февраля 2024 года, в первом поединке встретятся «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк».