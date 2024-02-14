Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Тренер «Интер Майами» порадовал новостью о Месси

14 Февраля 2024 • 16:16 Комментировать

В ночь на пятницу «Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз». Для команды из МЛС это будет последняя игра в рамках предсезонной подготовки.

Матч против «Ньюэллс Олд Бойз» станет особенным для Лео Месси, ведь именно в этом клубе он делал первые шаги в футболе. Болельщики переживали, что аргентинец не сможет сыграть, ведь по ходу тура в Азии у него имелись проблемы со здоровьем. Впрочем, рулевой «Интер Майами» порадовал фанатов.

«Месси в порядке, он сможет сыграть. Он выйдет в стартовом составе», - сказал Мартино на пресс-конференции.

Добавим, что на следующей неделе стартует регулярный сезон в МЛС.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Кожевников — о Кучерове: Один из величайших игроков НХЛ и вообще в мире Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
16:40 · США. МЛС
​Эксперты оценили шансы Месси выиграть чемпионат США
16:16 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» порадовал новостью о Месси
13 Февраля
19:01 · США. МЛС
Скалони указал на прогресс МЛС
18:55 · Олимпийские игры
Альмада готов отдать Месси «десятку» в Париже
17:49 · США. МЛС
​У Роналду больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Месси – портал
12 Февраля
20:38 · Олимпийские игры
​Тренер ответил на вопрос о возможном выступлении Месси на Олимпиаде
17:41 · Испания. Ла Лига
​Футболист «Барселоны» может перейти в клуб Месси
15:33 · Олимпийские игры
​Месси предлагают выступить на Олимпиаде в Париже
09:22 · Германия. Бундеслига
Роналду или Месси: Хаби Алонсо сделал свой выбор 2
11 Февраля
20:37 · Испания. Ла Лига
Карвахаль сравнил Месси и Роналду
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бителло выбрал между Месси и Холанном
10 Февраля
19:48 · США. МЛС
​Месси показал милое фото с супругой фото
12:44 · США. МЛС
Монтойя объяснил, почему Месси лучше Марадоны
08:20 · Германия. Бундеслига
Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
09 Февраля
23:53 · США. МЛС
Бускетс собрал своего идеального игрока, включив туда себя
Все новости
Рекомендуем