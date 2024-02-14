​Тренер «Интер Майами» порадовал новостью о Месси

В ночь на пятницу «Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Ньюэллс Олд Бойз». Для команды из МЛС это будет последняя игра в рамках предсезонной подготовки.

Матч против «Ньюэллс Олд Бойз» станет особенным для Лео Месси, ведь именно в этом клубе он делал первые шаги в футболе. Болельщики переживали, что аргентинец не сможет сыграть, ведь по ходу тура в Азии у него имелись проблемы со здоровьем. Впрочем, рулевой «Интер Майами» порадовал фанатов.

«Месси в порядке, он сможет сыграть. Он выйдет в стартовом составе», - сказал Мартино на пресс-конференции.

Добавим, что на следующей неделе стартует регулярный сезон в МЛС.