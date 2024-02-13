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США. МЛС

Скалони указал на прогресс МЛС

13 Февраля 2024 • 19:01 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил прогресс МЛС, где с недавних пор выступает Лионель Месси.

«За последние годы МЛС значительно улучшилась. Там появились молодые и талантливые ребята - Альмада, Веласко и многие другие. Я с оптимизмом смотрю на это. Я вижу растущую лигу и то, что молодые футболисты могут внести вклад в этот рост. Это конкурентоспособная лига, и я не вижу для выступающих там аргентинских игроков препятствий для вызова в сборную», - слова Скалони приводит портал Goal.

Добавим, что под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины в 2022 году выиграла чемпионат мира.  

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Евро-Футбол.Ру,
МЛС Лионель Скалони
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