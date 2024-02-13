​У Роналду больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Месси – портал

На страницах популярного портала Goal был обнародован текущий рейтинг фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году. Как мы уже сообщали, тройку фаворитов составляют Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

Всего в списке присутствуют 20 футболистов. В их числе есть Криштиану Роналду и Лионель Месси, чьи звёзды в мире футбола постепенно угасают. Роналду расположился на 17-й позиции рейтинга, а Месси – на 20-й. Словом, шансы португальца эксперты оценивают несколько выше.

Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, а Лионель Месси – за «Интер Майами» в МЛС.

​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году