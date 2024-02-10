Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси сделал новую публикацию в социальных сетях. Звёздный футболист опубликовал фотографию со своей супругой Антонелло Рокуццо.

В настоящий момент «Интер Майами» с Месси готовится к старту нового сезона МЛС. Первый матч команда Херардо Мартино проведёт в ночь с 21 на 22 февраля, если говорить о европейском времени. Соперником «Интер Майами» будет «Реал Солт-Лейк».

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 календарного года.

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