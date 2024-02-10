Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси снялся в рекламе пива компании Michelob Ultra. Этот ролик будет показан во время трансляции Супербоула, который состоится 11 февраля.

В рекламе вместе со звездным аргентинцем принял участие актер Джейсон Судейкис, который известен по роли тренера в сериале «Тед Лассо». Еще одним участником ролика стал Дэн Марино, бывший игрок NFL.

Трудно поверить, чтобы в такой рекламной кампании поучаствовал извечный конкурент Месси – Криштиану Роналду. 39-летний португальский форвард является ярым представителем ЗОЖ. Когда-то во время пресс-конференции он даже убрал со стола бутылку Coca-Cola, заменив напиток на обычную воду. Что уж говорить о пиве...

Матч сборной Аргентины сорвался из-за Месси