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США. МЛС

Почему Роналду никогда не снимется в рекламе пива, как это сделал Месси

10 Февраля 2024 • 14:11 Комментировать (1)

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси снялся в рекламе пива компании Michelob Ultra. Этот ролик будет показан во время трансляции Супербоула, который состоится 11 февраля.

В рекламе вместе со звездным аргентинцем принял участие актер Джейсон Судейкис, который известен по роли тренера в сериале «Тед Лассо». Еще одним участником ролика стал Дэн Марино, бывший игрок NFL.

Трудно поверить, чтобы в такой рекламной кампании поучаствовал извечный конкурент Месси – Криштиану Роналду. 39-летний португальский форвард является ярым представителем ЗОЖ. Когда-то во время пресс-конференции он даже убрал со стола бутылку Coca-Cola, заменив напиток на обычную воду. Что уж говорить о пиве...

Матч сборной Аргентины сорвался из-за Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
10 Февраля 2024 в 14:18
Оно ему не вставляет.. Хе..🍺
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