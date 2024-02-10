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США. МЛС

Месси снялся в рекламе пива

10 Февраля 2024 • 13:45 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси принял участие в рекламе пивного бренда Michelob Ultra. Ролик будет показан во время предстоящего Супербоула.

На видеоролике в социальной сети вместе с Месси принимают участие актёр Джейсон Судейкис, бывшая звезда команды NFL «Майами Долфинс» Дэн Марино.

Стоит отметить, что реклама между таймами на Супербоуле является самой дорогой на американском ТВ. Каждая минута показа стоит 15 миллионов долларов.

Супербоул, в котором сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Фоти Найнерс» состоится 11 февраля.


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andi
10 Февраля 2024 в 14:41
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