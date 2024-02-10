Монтойя объяснил, почему Месси лучше Марадоны

Бывший футболист «Бока Хуниорс» Карлос Наварро Монтойя провел сравнение между легендарными аргентинцами – Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Месси и Марадона – лучшие из тех, кого я видел. Однако у Лионеля есть преимущество: он был номером один в течение целых 15 лет или даже больше. В это время невозможно были подумать, что есть кто-то лучше Лео. Поэтому я считаю его лучшим в истории», - передает слова Карлоса AS.

В настоящий момент 36-летний Месси выступает в МЛС за «Интер Майами». Аргентинский нападающий заключил с американским клубом трудовое соглашение до конца 2025 года.