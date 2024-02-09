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США. МЛС

Бускетс собрал своего идеального игрока, включив туда себя

09 Февраля 2024 • 23:53 Комментировать

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс собрал идеального футболиста.

Бускетс в интервью пресс-службе MLS заявил, что хотел бы левую ногу своего одноклубника по «Интер Майами» Лионеля Месси, а правую – Андреса Иньесты, скорость Усмана Дембеле, а силу – Карлеса Пуйоля. Отметим, что со всеми он вместе выступал за «Барселону». Страсть он хотел бы взять у бывшего защитника «Реала» Серхио Рамоса, а на вопрос, чей футбольный интеллект он бы предпочёл, Бускетс назвал себя.

Напомним, зимой Бускетс подписал контракт с «Интер Майами», воссоединившись с бывшими партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой.

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