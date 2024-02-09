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Организатор матча в Гонконге вернёт фанатам 50% стоимости билетов из-за невыхода Месси на поле

09 Февраля 2024 • 13:01 Комментировать

Организаторы товарищеского матча «Интер Майами» вернут болельщикам 50% от стоимости билетов.

Компания Tater Asia решила вернуть деньги из-за отсутствия аргентинского нападающего Лионеля Месси в игре против сборной Гонконга (4:1).

«Мы надеялись, что это событие станет гордостью города, но оно стало источником большой душевной боли. Мы вложили свои кровь и пот в то, чтобы привезти в Гонконг футбольный матч мирового класса, и нас подвели вместе со всеми вами», - говорится в заявлении организаторов в социальных сетях.

Отмечается, что по контракту этого поединка все звезды «Интер Майами» должны были сыграть в матче хотя бы 45 минут, но организаторам сообщили, что у Лионеля Месси и Луиса Суареса выявлены повреждения.

Напомним, ранее болельщики выразили возмущение тем, что купили дорогие билеты на игру, но так и не увидели на поле Лионеля Месси.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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