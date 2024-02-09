Месси обвинили в попытке унизить Гонконг и Пекин

В Китае по-прежнему обсуждают тот факт, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не принял участия в товарищеском матче против сборной звезд чемпионата Гонконга. Местные СМИ считают, что аргентинский игрок таким образом унизил Пекин и Гонконг.

«Одна из теорий – действия Месси политически мотивированы. Гонконг хотел улучшить экономику с помощью матча с его участием. Но было принято решение намеренно унизить Гонконг этим инцидентом. Этого нельзя исключать», - передает информацию RMC Sport.

Месси пропустил встречу, сославшись на проблемы со здоровьем. Поединок завершился победой «Интер Майами» со счетом 4:1.