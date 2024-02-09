Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Роналду накричал на фанатов из-за Месси

09 Февраля 2024 • 09:15 Комментировать

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с фанатами «Аль-Хиляля» во время товарищеского поединка. Об этом рапортует Infobae.

Как сообщает источник, в моменты, когда 39-летний португалец получал мяч, болельщики соперников начинали скандировать фамилию Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду не выдержал и эмоционально ответил трибунам: «Здесь я, а не Месси!».

Напомним, что встреча завершилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:2.

Криштиану перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в начале 2023 года. Нападающий подписал контракт до середины 2025 года.

Месси снова лучше Роналду - рейтинг

Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Реал» сделал предложение клубу Роналду Флик определился с первым трансфером в «Барселоне»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Клопп дал ответ «Барселоне» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
10:06 · США. МЛС
Месси обвинили в попытке унизить Гонконг и Пекин
08:30 · Аргентина
«Интер Майами» купит для Месси аргентинского полузащитника
01:21 · США. МЛС
Бывший тренер сборной Аргентины: «Думаю, Месси поедет на ЧМ-2026»
00:04 · США. МЛС
Моуринью: «Ни один тренер не может ничему научить Месси – скорее он вас научит»
08 Февраля
19:18 · США. МЛС
​Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси
12:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду круче Месси – новое сравнение звёзд футбола
09:35 · США. МЛС
Месси посмеялся над неудачей игрока «Интер Майами»
08:15 · США. МЛС
Месси обратился к болельщикам в Гонконге
07 Февраля
20:40 · США. МЛС
​Фанаты в Японии реагировали на любое действие Месси – даже за пределами поля
14:38 · США. МЛС
​Месси вышел на замену в матче «Интер Майами»
14:15 · США. МЛС
Бускетс досрочно завершил матч «Интер Майами»
10:54 · США. МЛС
Иньеста опубликовал фото с Месси: «Как приятно снова тебя видеть» фото
08:36 · США. МЛС
Месси снимется в рекламе алкогольного напитка
01:00 · Италия. Серия А
Муриэль сменит «Аталанту» на клуб МЛС
06 Февраля
16:40 · Италия. Серия А
​«Милан» ускорил переговоры с Йовичем из-за ситуации Жиру слухи
Все новости
Рекомендуем