Роналду накричал на фанатов из-за Месси

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с фанатами «Аль-Хиляля» во время товарищеского поединка. Об этом рапортует Infobae.

Как сообщает источник, в моменты, когда 39-летний португалец получал мяч, болельщики соперников начинали скандировать фамилию Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду не выдержал и эмоционально ответил трибунам: «Здесь я, а не Месси!».

Напомним, что встреча завершилась поражением «Аль-Насра» со счетом 0:2.

Криштиану перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в начале 2023 года. Нападающий подписал контракт до середины 2025 года.

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