Бывший тренер сборной Аргентины: «Думаю, Месси поедет на ЧМ-2026»

Бывший тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти высказался о перспективах Лионеля Месси.

В июне текущего года форвард «Интер Майами» отметит 37-летие. Пока неясно, намерен ли он сыграть на следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году в Канаде, США и Мексике.

«Я думаю, что Месси поедет на чемпионат мира в 2026 году. МЛС – это другой мир, годы тоже берут своё, но сейчас Лео в порядке. Всё зависит от того, как он будет поддерживать своё состояние», – приводит Sport слова Менотти, приведшего сборную Аргентины к победе на ЧМ-1978.

В активе Лионеля Месси 106 забитых голов в 180 матчах за аргентинскую национальную команду.