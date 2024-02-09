Моуринью: «Ни один тренер не может ничему научить Месси – скорее он вас научит»

Бывший рулевой «Ромы» Жозе Моуринью признался, что хотел бы поработать с Лионелем Месси.

Недавно уволенный из римского клуба португальский специалист работал с различными суперзвёздами, но не пересёкся с восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

«Мне никогда не доводилось тренировать Лионеля Месси, но было бы глупо полагать, что кто-то из тренеров может его чему-то научить, поскольку у него врождённый дар, он и так всё знает. Более того, он сам может вас чему-нибудь научить. Единственное, чем могут похвастаться тренеры в случае с Месси, – тем, что они имели честь возглавлять команду, в которой он выступал», – цитирует Football Italia Моуринью.