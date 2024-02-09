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США. МЛС

Моуринью: «Ни один тренер не может ничему научить Месси – скорее он вас научит»

09 Февраля 2024 • 00:04 Комментировать
Интер Майами
...
Реал Солт-Лейк
22.02 04:00

Бывший рулевой «Ромы» Жозе Моуринью признался, что хотел бы поработать с Лионелем Месси.

Недавно уволенный из римского клуба португальский специалист работал с различными суперзвёздами, но не пересёкся с восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

«Мне никогда не доводилось тренировать Лионеля Месси, но было бы глупо полагать, что кто-то из тренеров может его чему-то научить, поскольку у него врождённый дар, он и так всё знает. Более того, он сам может вас чему-нибудь научить. Единственное, чем могут похвастаться тренеры в случае с Месси, – тем, что они имели честь возглавлять команду, в которой он выступал», – цитирует Football Italia Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Лионель Месси

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