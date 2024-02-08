​Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года, Месси отстаёт

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2023 календарного года. Рейтинг был опубликован на страницах Sportico.

Роналду расположился на первом месте с годовым доходом в 275 миллионов долларов. Из них 215 миллионов – зарплата игрока в «Аль-Насре».

Второе место у гольфиста Джона Рама – он заработал 203 миллиона долларов.

Топ-3 замывает звёздный форвард «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси. За прошлый год футболист заработал 130 миллионов долларов.

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