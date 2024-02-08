​Запретить Месси въезд в Гонконг – политик резко высказалась о звезде футбола

Несколько дней назад Лионель Месси не поучаствовал в товарищеском матче в Гонконге. Местные фанаты, которые заплатили немалые деньги за билеты, возмутились – они очень хотели увидеть чемпиона мира на поле. При этом организаторы утверждают, что Лео даже отказался пообщаться с болельщиками после игры, которую он провёл на скамейке.

Политик Регина Ин, которая входит в законодательный совет Гонконга, весьма резко прокомментировала эту ситуацию.

«Жители Гонконга ненавидят Месси, «Интер Майами» и чёрную руку, стоящую за ними – за преднамеренное и расчётливое пренебрежение. Месси никогда нельзя позволять вернуться в Гонконг. Его ложь и лицемерие отвратительны», - заявление Регины приводит портал Goal со ссылкой на BBC.

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