​Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии Месси

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий о состоянии звёздного форварда Лионеля Месси.

Как известно, в среду Месси отыграл примерно полчаса в товарищеском матче против «Виссел Кобе».

«После тренировки Месси сказал мне, что чувствует себя лучше, потому мы приняли решение выпустить его на 30 минут. Он был счастлив после игры, потому что сказал, что чувствовал себя комфортно», - слова Мартино приводит портал Goal со ссылкой на Miami Herald.

Добавим, что регулярный сезон МЛС стартует уже через две недели. В прошлом сезоне «Интер Майами» не удалось выйти в плей-офф.

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