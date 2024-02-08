Месси обратился к болельщикам в Гонконге

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси разместил сообщение, в котором высказался о пропуске товарищеского поединка в Гонконге. 36-летний аргентинец не вышел на поле из-за повреждения.

«Надеюсь, что в будущем у меня еще будет возможность сыграть в Гонконге и порадовать местных фанатов. С нетерпением жду этого, хочу разделить с вами радость футбола», - гласит сообщение нападающего сборной Аргентины в социальных сетях.

Напомним, что отсутствие Месси вызвало волну негодования со стороны болельщиков, собравшихся на стадионе. Встреча завершилась крупной победой американского клуба со счетом 4:1.