Бускетс досрочно завершил матч «Интер Майами»

В эти минуты проходит товарищеская встреча между «Виссел Кобе» и «Интер Майами». По итогам первой половины матча счет не открыт – 0:0.

В середине первого тайма американский клуб понес серьезную потерю. Из-за травмы поле был вынужден покинуть опорный полузащитник Серхио Бускетс. Звездного испанца заменили на 25-й минуте. Детали его повреждения пока неизвестны.

Текстовая онлайн-трансляция поединка японского и американского клубов доступна на Liveresult.ru.

Бускетс присоединился к «Интер Майами» летом прошлого года на правах свободного агента. 35-летний хавбек подписал контракт до конца 2025 года.

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