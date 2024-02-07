Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андреас Иньеста в социальных сетях поделился фотографией с бывшими одноклубниками по «Барселоне».

На опубликованном изображении Иньеста сфотографировался с игроками «Интер Майами», которые выступали вместе с ним в «Барселоне»: Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

«Интер Майами» в рамках турне по Азии сыграет против «Виссел Кобе». Игра состоится в столице Японии Токио на Национальном олимпийском стадионе, который вмещает 68 тысяч зрителей. Начало матча запланировано на 13:00 мск.

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