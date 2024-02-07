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США. МЛС

Месси снимется в рекламе алкогольного напитка

07 Февраля 2024 • 08:36 Комментировать

Звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси примет участие в рекламном ролике. Как сообщает Beln Sport, нападающий станет лицом рекламного ролика пивного бренда Michelob Ultra.

Кроме Месси участие в видео примут актер Джейсон Судейкис, известный по роли наставника в сериале «Тед Лассо», и звезда НФЛ Дэн Марино. Эта реклама будет показана во время матча за Супербоул. Поединок состоится 11 февраля в Лас-Вегасе.

Месси выступает в США с лета прошлого года. Аргентинец подписал контракт с клубом «Интер Майами». За этот коллектив 36-летний форвард провел 14 поединков, в которых отметился 11 голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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