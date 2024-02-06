«Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге

Чемпион мира в составе сборной Аргентины, форвард «Интер Майами» Лионель Месси, вероятно, уже пожалел, что не принял участия в Гонконге против команды звёзд местного чемпионата.

36-летний футболист не вышел на поле, из-за этого футболист попал под шквал критики. В социальных сетях болельщики пишут «разное» под его страницей.

«Извинись перед твоими азиатскими фанатами!» - @whitqz

«Будь ты проклят! Неудачник», - @hma.20i

«Мой однокурсник из Китая экономил деньги и прилетел в Гонконг, чтобы увидеть твою игру. Когда вернулся, он плакал и выбросил плакат и футболку с твоим изображением», - @kevin980318

«Роналду – настоящий лидер, а Месси просто клун», - @hayden10_8

«Ты нас разочаровал», - @suuuuki07

«Полностью разочарован за этого супер-футболиста равнодушного к своим фанатам. Пока. Я отписался», - @xtomlee

«Я больше не хочу тебя поддерживать», - @ht08__wkong

«Всё китайское футбольное сообщество надеется, что ты не сыграешь в Японии», @gh000918

Матч «Интер Майами» против звёзд чемпионата Гонконга состоялся 4 февраля. Американский клуб победил со счётом 4:1.