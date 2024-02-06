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США. МЛС

«Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге

06 Февраля 2024 • 20:27 Комментировать (2)

Чемпион мира в составе сборной Аргентины, форвард «Интер Майами» Лионель Месси, вероятно, уже пожалел, что не принял участия в Гонконге против команды звёзд местного чемпионата.

36-летний футболист не вышел на поле, из-за этого футболист попал под шквал критики. В социальных сетях болельщики пишут «разное» под его страницей.

«Извинись перед твоими азиатскими фанатами!» - @whitqz

«Будь ты проклят! Неудачник», - @hma.20i

«Мой однокурсник из Китая экономил деньги и прилетел в Гонконг, чтобы увидеть твою игру. Когда вернулся, он плакал и выбросил плакат и футболку с твоим изображением», - @kevin980318

«Роналду – настоящий лидер, а Месси просто клун», - @hayden10_8

«Ты нас разочаровал», - @suuuuki07

«Полностью разочарован за этого супер-футболиста равнодушного к своим фанатам. Пока. Я отписался», - @xtomlee

«Я больше не хочу тебя поддерживать», - @ht08__wkong

«Всё китайское футбольное сообщество надеется, что ты не сыграешь в Японии», @gh000918

Матч «Интер Майами» против звёзд чемпионата Гонконга состоялся 4 февраля. Американский клуб победил со счётом 4:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси МЛС Интер Майами ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Alex1972
06 Февраля 2024 в 21:05
А-ха-ха-ха.. 😀😂
ингерман
06 Февраля 2024 в 21:00
«Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»
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ай.. атлить в граните! на века!
А-ха-ха-ха! )))
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