Месси сделал заявление после пропуска матча в Гонконге

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси высказался о пропуске товарищеского матча против звезд чемпионата Гонконга. Болельщики заполнили стадион, однако 36-летний аргентинец так и не вышел на поле. Из-за этого его подвергли критике.

«Очень жаль, что я не смог сыграть в Гонконге. Но в тот момент я испытывал серьезный дискомфорт, мне было тяжело. В футболе ты не застрахован от травм. Это расстраивает, ведь я всегда хочу играть, чтобы радовать болельщиков», - передает слова аргентинца Mundo Deportivo.

Матч «Интер Майами» против звезд чемпионата Гонконга состоялся 4 февраля. Встреча завершилась крупной победой американцев со счетом 4:1.

Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории