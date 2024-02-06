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США. МЛС

Месси сделал заявление после пропуска матча в Гонконге

06 Февраля 2024 • 10:35 Комментировать

Звезда «Интер Майами» Лионель Месси высказался о пропуске товарищеского матча против звезд чемпионата Гонконга. Болельщики заполнили стадион, однако 36-летний аргентинец так и не вышел на поле. Из-за этого его подвергли критике.

«Очень жаль, что я не смог сыграть в Гонконге. Но в тот момент я испытывал серьезный дискомфорт, мне было тяжело. В футболе ты не застрахован от травм. Это расстраивает, ведь я всегда хочу играть, чтобы радовать болельщиков», - передает слова аргентинца Mundo Deportivo.

Матч «Интер Майами» против звезд чемпионата Гонконга состоялся 4 февраля. Встреча завершилась крупной победой американцев со счетом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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