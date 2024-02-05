Антонелла Рокуццо, которая является женой звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, похвасталась своей фигурой. Супруга футболиста опубликовала в своих социальных сетях свежие фотографии.

Антонелла организовала совместный ужин с брендом Revolve, на который были приглашены жены других игроков «Интера».

Напомним, что Месси перешел в американский клуб летом прошлого года на правах свободного агента. 36-летний аргентинский нападающий заключил контракт с «Интер Майами» до конца 2025 года. Его заработная плата в США составляет порядка 60 миллионов евро.

«Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси