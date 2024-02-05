Месси получил травму - известен точный диагноз

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему звездный форвард Лионель Месси пропустил контрольный поединок в Гонконге.

«У Лионеля воспалены мышцы задней поверхности бедра. Эта ситуация наблюдается последние несколько дней, мы все ждем улучшения его состояния. У нашего клуба есть обязательства перед МЛС, поэтому было принято решение не рисковать», - цитирует аргентинского тренера South China Morning Post.

Напомним, что американский клуб разгромно победил сборную звезд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года.