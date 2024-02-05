Бывший одноклубник Роналду заступился за Месси

Звездный центрфорвард Карим Бензема, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси. Французу не нравится, что 36-летнего аргентинца часто критикуют.

«Любой, кто позволяет себе критиковать Лео, ничего не понимает в футболе», - передает слова нападающего BeksFCB в социальных сетях.

Напомним, что Месси перешел в «Интер Майами» летом прошлого года. Аргентинец подписал контракт до конца 2025 года. В прошлом году Лионель стал обладателем «Золотого мяча». Это восьмая подобная награда в коллекции нападающего.