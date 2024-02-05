​Десятки тысяч людей собрались лишь для того, чтобы посмотреть тренировку Месси в Гонконге

«Интер Майами» проводит энергичное предсезонное турне по Азии, команда Лионеля Месси остановилась в Гонконге, где обыграла сборную местных звезд со счетом 4:1. Между тем началось все с тренировки в субботу - и посмотреть на то, как тренируется Месси, явились десятки тысяч человек!

Самое интересное, что в самом матче и Месси, и Луис Суарес так и остались на скамейке запасных. Так что зрители, по сути, пришли только для того, чтобы посмотреть на тренировку Месси.

Напомним, что Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с прошлого лета, ранее аргентинский супернападающий защищал цвета французского «ПСЖ».