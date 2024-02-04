​Тренер «Интер Майами» извинился из-за ситуации с Месси

В воскресенье «Интер Майами» отпраздновал крупную победу над «Гонконг Тим» в рамках предсезонной подготовки. При этом за команду МЛС не сыграли Лионель Месси и Луис Суарес, что огорчило местных фанатов. Комментарий по поводу ситуации дал рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино.

«Мы понимаем разочарование болельщиков из-за отсутствия Месси и Суареса. Приносим извинения за это, но решение было принято нашим медицинским персоналом. Если бы у них была возможность сыграть хоть немного, мы бы позволили, но это было слишком рискованно», - сказал Мартино журналистам.

​«Интер Майами» освистали из-за Месси