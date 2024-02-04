​«Интер Майами» освистали из-за Месси

В воскресенье «Интер Майами» в рамках предсезонной подготовки проводил матч против «Гонконг Тим». Представители МЛС отпраздновали крупную победу со счётом 4:1. При этом звёздный Лионель Месси не поле не вышел – он всю игру провёл в запасе. Ранее сообщалось, что у чемпиона мира имеются проблемы с бедром.

По ходу игры фанаты в Гонконге освистывали «Интер Майами». Причина – невыход на поле Месси. Более 38 тысяч человек заплатили за билеты более 125 долларов и хотели увидеть звёздного аргентинца. Во втором тайме публика даже скандировала: «Мы хотим Месси».

В общем, фанаты в Гонконге покидали стадион в расстроенных чувствах, и не только из-за результата.

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