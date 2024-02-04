Лига Роналду дороже лиги Месси — доказано

«Последний танец» двух уходящих звёзд мирового футбола не состоялся. Криштиану Роналду не смог принять участие в матче «Аль-Насра», который уничтожил «Интер Майами» Лионеля Месси с разгромным счётом 6:0. Но значит ли это, что саудовская Про-лига сильнее американского чемпионата по футболу? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает между собой лигу Месси и Криштиану Роналду по финансовым показателям.

МЛС дороже

Общая стоимость игроков МЛС составляет 1,17 млрд евро. Саудовская Про-лига стоит немного дешевле (1 млрд евро). Но здесь важно учесть, что в чемпионате Саудовской Аравии всего 18 клубов, а в американском целых 29!

Вероятно, уже этим летом саудиты смогут перегнать американцев. Причина тому проста. Шейхи вкладывают и готовы продолжать вкладывать огромные финансовые средства в свою лигу. Есть, конечно, и проблемы. Тяжёлые бытовые условия жизни в Саудовской Аравии, строгая культура, погодные условия и невысокий (пока что?) интерес зрителей, которые приходят на рядовые матчи, отпугивают звёздных футболистов. Но всё это перекрывается суммой контрактов. В МЛС подобных проблем меньше, но звёздные игроки туда едут только на закате карьеры, в то время как саудовская Про-лига начала собирать звёзд футбола в расцвете сил.

Самый дорогой клуб

Самый дорогой клуб МЛС – «Интер Майами». Его стоимость составляет 90,13 млн евро. Самый дорогой клуб саудовской Про-лиги – «Аль-Хиляль», стоимость игроков которого составляет 241,95 млн евро. И в этом главная проблема саудитов. Четыре клуба из 18 стоят дороже 100 млн евро, а самый дорогой клуб имеет состав, трансферная стоимость футболистов которого превышает аналогичный показатель у самого «дешёвого» клуба в 26 раз! В МЛС этот показатель составляет 3,7 раза. Из-за этого и зрительский интерес выше, и нет пустующих стадионов на матчах между лидерами и аутсайдерами чемпионата. Собственно, даже самый дорогой клуб МЛС «Интер Майами» не хватал звёзд с неба до прихода Лионеля Месси.

Самый дорогой игрок

Приход аргентинца сделал из клуба Дэвида Бэкхема самый дорогой клуб лиги, а сам Лионель Месси стал её самым дорогим игроком. Трансферная стоимость обладателя всех мыслимых и немыслимых наград составляет 35 млн евро. Самым дорогим игроком Саудовской Про-лиги является Неймар. Трансферная стоимость бразильца составляет 45 млн евро. Для сравнения, если бы Месси оказался в Саудовской Аравии, то его стоимость была бы третья в лиге, наряду с Милинковичем-Савичем и Фабиньо.

Стоит отметить, что переход в ту или другую лигу неизменно приводит к снижению стоимости футболиста. Это вполне логично. В США или Саудовскую Аравию в большинстве своём уходят, чтобы обеспечить безбедную старость, а не развить в себе способности футболиста и стать звёздным игроком.

Сравнение чемпионата США и Саудовской Аравии

Лига Кол-во клубов Стоимость всех игроков, мрд евро Самый дорогой клуб Самый дорогой игрок МЛС 29 1,17 «Интер Майами» (90,13 млн евро) Месси (35 млн евро) Саудовская Про-лига 18 1,00 «Аль-Хиляль» (241,95 млн евро) Неймар (45 млн евро)

Константин Лицин