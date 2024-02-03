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США. МЛС

Телохранитель Месси стал участником необычного инцидента, защищая Лионеля

03 Февраля 2024 • 09:13 Комментировать

Телохранитель звездного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси стал участником необычного инцидента в Гонконге.

В аэропорту представитель местной охраны попытался приблизиться к аргентинскому футболисту, дабы предотвратить попытки выпадов местных болельщиков в сторону игрока. Личный телохранитель Месси не позволил силовику сделать это и резко оттолкнул его в сторону.

Напомним, что в вскоре «Интер Майами» сыграет товарищескую встречу против местного клуба «Гонконг XI».

Месси перешел в американский коллектив летом прошлого года. Трудовой договор форварда с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Лионель Месси Интер Майами
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