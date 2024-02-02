​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси

В воскресенье «Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Гонконга». Рулевой команды МЛС Херардо Мартино дал комментарий по поводу состояния Лионеля Месси. Накануне аргентинец в игре против «Аль-Насра» вышел на замену в концовке. В прессе сообщалось, что звёздный игрок имеет проблемы с бедром.

«Мы будем оценивать каждого игрока на тренировках, ведь мы провели уже много предсезонных игр. Мы стремимся к тому, чтобы Лео [Месси] мог играть как можно больше минут. Мы определим, как много времени он сможет провести на поле. Всё зависит от того, что мы увидим на завтрашней тренировке. Но он наверняка сыграет», - сказал Мартино журналистам.