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США. МЛС

​Тренер «Интер Майами» высказался о состоянии Месси

02 Февраля 2024 • 19:06 Комментировать

В воскресенье «Интер Майами» проведёт товарищеский матч против «Гонконга». Рулевой команды МЛС Херардо Мартино дал комментарий по поводу состояния Лионеля Месси. Накануне аргентинец в игре против «Аль-Насра» вышел на замену в концовке. В прессе сообщалось, что звёздный игрок имеет проблемы с бедром.

«Мы будем оценивать каждого игрока на тренировках, ведь мы провели уже много предсезонных игр. Мы стремимся к тому, чтобы Лео [Месси] мог играть как можно больше минут. Мы определим, как много времени он сможет провести на поле. Всё зависит от того, что мы увидим на завтрашней тренировке. Но он наверняка сыграет», - сказал Мартино журналистам.

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Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами ещё теги
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