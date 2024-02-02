Луис Суарес разгневался на молодого игрока «Интер Майами»

Центрфорвард «Интер Майами» Луис Суарес разозлился на одноклубника по ходу товарищеского поединка против саудовского «Аль-Насра». После первого пропущенного мяча звездный уругваец высказал недовольство в адрес защитника Томаса Авилеса.

Напомним, что контрольный матч состоялся в Эр-Рияде и завершился разгромным поражением «Интер Майами» со счетом 0:6.

Суарес пополнил ряды «Интер Майами» в январе 2024 года. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до декабря. В настоящий момент трансферная стоимость нападающего оценивается в четыре миллиона евро.